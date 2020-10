Les chiffres clés après la victoire contre l’Istanbul Basaksehir

Hier, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Fatih Terim Stadium face à l’Istanbul Basaksehir (0-2) afin d’enfin lancer sa saison européenne. Une victoire acquise grâce à deux buts de Moise Kean. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, Moise Kean est devenu le premier joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à marquer un doublé lors de sa première titularisation en Ligue des Champions. Kean est également le plus jeune joueur du PSG – à 20 ans et 243 jours – à marquer un doublé en Champions League. Le PSG a reporté 12 de ses 14 derniers matches à l’extérieur (9 victoires, 3 nuls) en phase de groupes. Enfin, Kylian Mbappé est impliqué dans 22 buts à l’extérieur en C1 depuis ses débuts en 2016 (14 buts, 8 passes décisives). Le numéro 7 parisien est le joueur le plus impliqué sur des buts durant cette période devant Robert Lewandowski (20 – 18 buts, 2 passes décisives) et Cristiano Ronaldo (19 – 13 buts, 6 passes décisives).