Les chiffres de la défaite du PSG face à Manchester United

Pour sa première rencontre européenne de la saison 2020-2021, le PSG a manqué d’envie et s’est logiquement incliné face à Manchester United (1-2), à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et au lendemain de ce match, le club de la capitale a partagé, sur son site internet, quelques statistiques de ce revers face aux Red Devils.

Hier soir, le PSG s’est incliné pour la première fois depuis 16 ans au Parc des Princes lors d’un match de phase de groupes de C1. Le dernier revers des Parisiens remontait au 7 décembre 2004 face CSKA Moscou (1-3). Le PSG restait notamment sur 24 matches sans défaite (19 victoires, 5 matches nuls) à domicile lors des phases de poules.

Face à Manchester United, le PSG a de nouveau concédé un pénalty, une mauvaise habitude pour les Rouge et Bleu. En effet depuis la saison 2012-2013, le club de la capitale “est l’équipe qui a concédé (18) et encaissé (13) le plus de penalties” en Ligue des champions, comme le rapporte psg.fr. De son côté, le spécialiste en statistiques, Opta Jean, ajoute que le PSG a perdu 3 de ses 8 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2020-2021 (RC Lens, OM, Manchester United), soit son pire total depuis 2010-2011 (3 défaites également).

Enfin, les statistiques de la rencontre montre également le manque de combativité des joueurs de Thomas Tuchel. A l’exception de la possession de balle (61%) et du nombre de passes réussies (476 contre 298), les Parisiens ont été largement battus dans la récupération de balle (42 contre 55), les tacles (6 contre 14) et surtout la distance parcourue par chaque équipe (98,4 km contre 104,3 km).

crédit photo : psg.fr