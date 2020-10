Les chiffres du succès parisien face à Dijon

Grâce notamment à un joli doublé de Moise Kean, ses deux premiers buts sous la tunique parisienne, le Paris Saint-Germain s’est offert un succès large face à une équipe de Dijon plutôt faible (4-0, 8e journée de Ligue 1 Uber eats). Un succès qui permet aux hommes de Thomas Tuchel d’enchaîner leur sixième victoire de rang et, par la même occasion, de prendre provisoirement la première place du championnat. Au lendemain de cette partie, le club de la capitale, via son site officiel, a partagé quelques chiffres liés à cette prestation. Ainsi, le PSG a remporté 100% de ses rencontres face au Dijon FCO sur sa pelouse du Parc des Princes, un chiffre impressionnant. Lors de ses six réceptions sur sa pelouse, le club de la capitale n’a encaissé aucun but des Dijonnais, meilleure série pour le PSG face à une écurie de l’élite. Avec les quatre réalisations de ce samedi soir, les Franciliens possèdent désormais la meilleure attaque de la Ligue 1 Uber Eats (20). Entré en fin de partie, Kylian Mbappé en a profité pour s’offrir un doublé express et Dijon est décidément un adversaire qu’il apprécie tout particulièrement puisque il est impliqué dans 11 buts face au DFCO : 9 buts et 2 assistes, sa proie préférentielle en Ligue 1.