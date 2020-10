Les chiffres et statistiques avant Nîmes / Paris Saint-Germain

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Nîmes Olympique au Stade des Costières à 21h00 pour la 7e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Les Parisiens voudront enchaîner un quatrième succès en championnat et s’approcher de la place de leader.

Le site internet du club de la capitale a publié sur son site internet les chiffres principaux avant cette rencontre. Tout d’abord les deux équipes vont s’affronter pour la 29e fois de leur histoire, où les Parisiens ont gagné à 13 reprises, ont concédé 6 matches nuls et ont perdu 8 fois. Les Rouge & Bleu restent sur 3 succès d’affilés et la dernière défaite remonte au… 22 février 1981 (1-2) ! S’il joue ce soir, Kylian Mbappé (4 buts) pourrait rejoindre Dominique Bathenay (5 buts) au classement des meilleurs buteurs dans ce match entre les deux clubs. Enfin avec 297 buts marqués, Thomas Tuchel pourrait atteindre les 300 réalisations inscrites par ses équipes dès ce week-end. Avec ce total, il rejoindrait Georges Peyroche, Luis Fernandez, Laurent Blanc et Unai Emery.