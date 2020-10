Les compétitions sportives ne seront pas impactées par un nouveau confinement (L’É)

Le sport fait face à une période difficile actuellement avec la crise sanitaire que traverse la France. Et des nouvelles mesures sont à prévoir d’ici mercredi, lors des décisions d’Emmanuel Macron, le président de la République. En effet, avec la deuxième vague de Covid-19 qui touche actuellement le pays, un confinement ou une extension du couvre-feu pourraient voir le jour. Cela aura-t-il un impact sur le sport et en particulier le football ?

À en croire les informations de l’Équipe, un nouvel arrêt du championnat et des compétitions , comme en mars dernier, n’est pas à prévoir. “Ce scénario catastrophe n’aura pas lieu. « Il n’y a pas de scénario dans lequel on considèrerait indispensable de devoir interrompre ou suspendre le sport professionnel,“ indique-t-on à l’Elysée rapporte le quotidien français. Si la plupart de la population pourrait être de nouveau confinée, le sport ne serait pas impacté et les compétitions continueraient. Affaire à suivre…