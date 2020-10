Les deux Paris en tête de la Ligue 1 et de la Ligue 2

Parti avec un handicap de six points pour cause de Covid, de matches rapprochés après la trêve internationale, de blessures et de recrutement non réalisé, le PSG aura eu besoin de six journées pour remonter intégralement le classement de la Ligue 1 Uber Eats. Au terme de la 8e journée, le Paris SG a retrouvé sa place, la première, bénéficiant du match nul de Lille à Nice (1-1) dimanche. Parisiens et Dogues affichent 18 points mais avec une différence de buts de +17 (contre +11), la place de leader revient au champion de France en titre. En Ligue 2 BKT, pas besoin de regarder la différence de buts, le Paris FC a 5 points d’avance sur ses dauphins (Troyes, Caen et Niort). Un matelas confortable de points conforté par une sixième victoire cette saison, à Châteauroux (1-2). René Girard, l’entraîneur du Paris FC, avait confié avec un petit sourire, en conférence de presse, qu’il rêvait “de jouer un jour avec le PFC un derby parisien en L1”. Il s’agît maintenant de conserver cette dynamique. Et qui sait, peut-être qu’en 2021/22 le Parc des Princes et le stade Charlety, deux enceintes collées au périphérique, accueilleront de la L1 et des derbys.