Les Féminines du PSG s’imposent largement face à Soyaux (3-0)

Ce dimanche après-midi, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse de l’ASJ Soyaux Charente dans le cadre de la 6ème journée de D1 Arkema. Et pour leur dernier match avant la trêve internationale, les Parisiennes voulaient s’imposer afin de rester en contact avec l’Olympique Lyonnais, leader (18 pts) et vainqueur de Guingamp (4-0) vendredi dernier. Pour cette rencontre, Olivier Echouafni avait réservé quelques surprises dans son onze de départ (4-4-2). Après plus d’un mois d’absence, Grace Geyoro faisait son retour dans le onze titulaire. Sandy Baltimore débutait dans le rôle de latérale gauche. Enfin Marie-Antoinette Katoto occupait le couloir gauche de l’attaque parisienne. Signe Bruun et Jordyn Huitema formaient le duo d’attaque. Kadidiatou Diani et Nadia Nadim ont débuté sur le banc.

Après un début de rencontre dominé dans les grandes largeurs, Geyoro a réalisé la première frappe cadrée des Parisiennes, captée sans problème par Munich (24e). Les Rouge et Bleu se sont procurés quelques situations chaudes mais ni Bruun (29e) ni Däbritz (32e) ne sont parvenues à cadrer leurs frappes. De son côté, Katoto a tenté sa chance d’une belle reprise de volée mais toujours sans danger pour la gardienne de Soyaux (41e). Malgré la large domination face à une défense regroupée, les Féminines du PSG ont rejoint les vestiaires avec ce score de parité (0-0).

Après dix minutes en seconde période, le PSG a ouvert le score. Sur un centre déposé par Lawrence, Bruun a parfaitement placé sa tête pour ouvrir le score (1-0, 54e). Dans la foulée, Geyoro a doublé la mise (2-0, 60e). À la 80e minute de jeu, Huitema a marqué le troisième but parisien de près (3-0, 80e). Les Féminines du PSG se sont imposées 3-0 après une deuxième période aboutie. Deuxièmes du championnat (16 points, +17), les Parisiennes restent en contact du leader l’Olympique Lyonnais (18 points, +17).

XI de Soyaux (5-4-1) : Munich – Collin, M’Bassidjé, Couturier, Avant, Dumont (Boudaud, 66e) – Tandia, Bourgouin Benoit (Donnary, 85e), Roux (Cazeau, 64e) – Stapelfeldt.

XI du PSG (4-4-2) : Endler – Lawrence (Simon, 85e), Cook, Paredes, Baltimore – Katoto (Diani, 74e), Geyoro, Formiga, Däbritz (Nadim, 85e) – Bruun, Huitema.

Remplaçantes : Voll, Dudek, Morroni, Simon, Luana, Diani, Nadim.