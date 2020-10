Les gros doutes de Rabesandratana concernant Thilo Kehrer

Ce samedi soir (21h00, Canal+), le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un match qui devrait permettre à Thilo Kehrer, absent depuis plusieurs semaines, de faire son retour au sein du onze de Thomas Tuchel. Et à cette occasion, Éric Rabesandratana a tenu à émettre ses réticences en ce qui concerne l’international allemand.

“Le retour de Thilo Kehrer une bonne chose ? Oui, d’un point de vue numérique, notamment pour la concurrence ou pour faire souffler certains joueurs. Après, l’avantage, c’est que Thilo Kehrer peut jouer dans l’axe ou sur le côté. Mais Thomas Tuchel compte sur Kehrer comme titulaire, et c’est cela qui me dérange. Il va se trouver en concurrence avec Marquinhos, Danilo et Kimpembe. À droite, éventuellement avec Florenzi. Mais, c’est un constat, depuis qu’il a signé, Kehrer ne s’est jamais imposé à aucun de ces postes-là, a estimé Rabé au micro de France Bleu Paris. Il a toujours été un suppléant, non un titulaire en puissance. Cette année, Thilo Kehrer c’est deux défaites sur ses deux titularisations. Je ne vois donc pas comment Kehrer peut s’intégrer en tant que titulaire. Le reste du temps, il a été blessé. Là, on est encore avec cette gestion de Thomas Tuchel et son tâtonnement en termes de joueurs. Et cela commence à se voir sérieusement. Il va peut-être falloir que la direction prenne une décision parce qu’il n’y arrive pas.”