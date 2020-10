Les matches au Parc des Princes se dérouleront à huis-clos

Lors de son allocution ce mercredi soir, le président de la France – Emmanuel Macron – a annoncé l’instauration d’un couvre-feu entre 21h et 6h afin d’endiguer la recrudescence de la pandémie de Covid-19 en Hexagone. Une restriction qui concerne l’Ile-de-France et huit métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse). Cette nouvelle mesure entrera en vigueur ce samedi 17 octobre à minuit et durera quatre semaines minimum.

Cette mesure n’aura aucune répercussion sur la tenue des matches de football ainsi que leurs horaires. La seule contrainte sera l’instauration des huis clos dans les zones concernées dont le Parc des Princes. “L’exécutif a fait savoir à RMC Sport que les événements sportifs professionnels prévus dans les zones concernées pourraient tout de même avoir lieu aux horaires prévus, et donc en soirée. Ils devront cependant se tenir à huis clos”, indique RMC sur son site internet. Ainsi le Parc des Princes ne pourra pas accueillir de public pendant les prochaines rencontres de Ligue 1 et Ligue des champions. La confrontation entre le PSG et Manchester United en Ligue des champions (mardi 20 octobre) se déroulera sans supporters parisiens. Pour rappel avant l’allocution de ce mercredi soir, 1.000 personnes pouvaient être présents dans les stades en France.

Les matches au Parc des Princes jusqu’au 1er décembre minimum