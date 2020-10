Les U19 du PSG atomisent Montfermeil 8-1, Xavi Simons encore buteur

Ce dimanche après-midi, les U19 parisiens avaient rendez-vous avec la 8e journée de championnat en recevant le FC Montfermeil. Une partie qui s’est extrêmement bien passée pour Xavi Simons et ses coéquipiers puisque ceux-ci ont littéralement atomisé leurs adversaires du jour 8-1. La décision s’est faite en première période, les Rouge et Bleu rentrant aux vestiaires avec deux buts d’avance et un score de 3-1 grâce à des réalisations de Daniel Labila et Xavi Simons (x2). Le second acte s’est mué en récital côté parisien : Daniel Labyla y est allé de son triplé, Kenny Nagera a inscrit un doublé et Djeidi Gassama a également trouvé le chemin des filets. Score final : 8-1.

Le XI du PSG : Franchi, – Balde, Bitshiabu, Coulibaly, Alloh – Kamara, Simons, Bitumazala, Michut – Labila, Nagera.