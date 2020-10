Les U19 parisiens s’imposent à Caen (2-3) et poursuivent leur belle série

Ce dimanche, les U19 du Paris Saint-Germain se déplaçaient sur le terrain du SM Caen, leader du championnat avant le coup d’envoi, pour le compte de la 9e journée. Sur une lancée assez impressionnante depuis plusieurs semaines, El Chadaille Bitshiabu et ses coéquipiers ont enchaîné avec une jolie victoire 2-3. Les hommes forts rouge et bleu ont une nouvelle fois répondu présents puisque Daniel Labila, auteur d’un triplé la semaine passée, a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Lui aussi buteur face à Montfermeil dimanche dernier, Kenny Nagera y est également allé de son but. Enfin, resplendissant au sein des U19 parisiens depuis un bon petit moment maintenant, Xavi Simons a réitéré en étant à l’origine des trois réalisations de son équipe, avec trois passes décisives à son compteur. Avec ce succès, le club de la capitale prend la tête du championnat, à égalité avec Valenciennes.