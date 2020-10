Letellier : “C’est top de pouvoir travailler avec Navas et Rico”

Recruté lors du mercato afin d’occuper le poste de gardien numéro 3 du PSG pour la saison 2020-2021, Alexandre Letellier a paraphé un contrat d’une année avec son club formateur. Une arrivée qui a permis au club de la capitale d’envoyer en prêt ses jeunes gardiens Marcin Bulka (21 ans / FC Cartagena) et Garissone Innocent (20 ans / SM Caen). Invité de l’émission “100% PSG La Tribune” sur France Bleu Paris, Alexandre Letellier a évoqué ses premiers contacts avec le PSG ainsi que sa relation avec Keylor Navas et Sergio Rico. Extraits choisis.

Les premiers contacts avec le PSG

Letellier : “Sur le coup, on a du mal à y croire un peu. Quand on est au chômage (fin de contrat avec Orléans depuis juin), on ne s’attend jamais à un appel comme ça. C’est vrai que lorsque l’appel arrive, on a un peu de mal à réaliser. C’est mon agent qui m’appelle dans un premier temps pour me dire que Paris était intéressé par mon profil. Surtout quand l’appel est le matin et que tu n’est pas encore réveillé, tu y crois encore moins (rires). C’est vrai qu’on met un peu de temps à réaliser mais une fois que tu commences à avoir les gens du club au téléphone tu te dis que c’est bien réel. Après tu ne réfléchis plus, tu signes. J’ai échangé un peu avec les personnes du club parce qu’ils voulaient m’exposer le projet avec moi. Après, on valide direct. L’amour que j’ai pour ce club… il n’y a pas de question à se poser.”

Sa relation avec Keylor Navas et Sergio Rico

Letellier : “C’est top de pouvoir travailler avec eux. Quand tu connais leur carrière et leur professionnalisme. C’est du plaisir tous les jours de pouvoir bosser avec deux personnes comme ça. En plus au-delà du côté sportif, en dehors ce sont des personnes vraiment tops humainement, qui sont très rapidement venus vers moi pour me mettre à l’aise. C’est un plaisir de pouvoir échanger avec eux. Ils sont toujours à donner des conseils. Franchement c’est que du bonheur.”

Le discours tenu par le club

Letellier : “Amener de la bonne humeur tout le temps, peu importe ce qui peut se passer. Avoir un top état d’esprit, essayer de mettre dans les meilleures conditions tous mes partenaires car ils ont besoin de moi. Avoir un rôle comme ça ne me dérange pas. Avoir le sourire tout le temps, c’est quelque chose de naturel pour moi. Et puis de bien bosser.”