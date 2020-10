L’hommage de Nasser al-Khelaïfi à Charles Talar, décédé ce matin

Ce matin, nous apprenions la mort de Charles Talar, une des figures historiques du Paris Saint-Germain. Ancien éditeur et producteur, Charles Talar était arrivé au PSG en 1973 avec Daniel Hechter, Jean-Paul Belmondo, Guy Bossant, Jacky Bloch et Francis Borelli. Ce vendredi soir, Nasser al-Khelaïfi – actuel président du PSG a tenu à rendre hommage à Charles Talar.

“C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris ce matin la disparition de Charles Talar, explique le président parisien dans un communiqué relayé par France Football. Il était un très grand amoureux de notre club, dont il restera une figure historique. Je sais le rôle important que des hommes engagés comme Charles Talar ont joué pour relancer le club aux côtés de Daniel Hechter et le club et tous ses supporters leur en sont à jamais reconnaissants. À son frère Simon, ancien président de notre club, à sa famille et à tous ses proches, j’adresse toutes mes condoléances et leur exprime le soutien de toute la communauté du Paris Saint-Germain.”