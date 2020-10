Ligue 1 – Angers s’impose face au Stade Rennais (2-1)

En ouverture de la 8ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais accueillait – au Roazhon Park – le SCO Angers. Les Rennais se sont inclinés sur le score de 1-2. Pourtant, les Bretons avaient ouvert le score en première période par l’intermédiaire de Hunou (1-0, 18e). Mais quelques minutes plus tard, Boufal a égalisé pour le SCO (1-1, 27e). Les Rennais ont concédé un second but par Fulgini (1-2, 57e). Avec cette défaite, le SRFC reste 3e (15 pts) mais pourrait chuter au classement les différents résultats de ses poursuivants. De son côté, l’Angers SCO remonte à la 6e place (13 pts).