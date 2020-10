Ligue 1 – Clément Turpin arbitre de Nîmes / PSG

Ce vendredi à 21h (Téléfoot), le PSG retrouvera la compétition avec un déplacement au Stade des Costières afin d’affronter le Nîmes Olympique, à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1. Une confrontation qui marquera le début d’un long marathon pour les Parisiens avec 7 rencontres programmées en 22 jours. Ce match face aux Nîmois sera arbitrée par Clément Turpin. L’arbitre de 38 ans sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Bartolomeu Varela sera le quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Wilfried Bien officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Clément Turpin a dirigé 3 matches de Ligue 1 pour un total de 7 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués.