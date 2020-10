Ligue 1 - Johan Hamel arbitre de PSG / Dijon

Après sa défaite face à Manchester United (1-2) en Ligue des champions, le PSG enchainera avec un match de Ligue 1 face au Dijon FCO ce samedi soir (à 21h sur Canal Plus), dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Les Parisiens auront pour objectif de remporter une sixième victoire de rang en championnat face à la lanterne rouge (20e, 2 pts). Cette rencontre face au DFCO sera arbitrée par Johan Hamel. Il sera assisté par Stéphan Luzi et Mathieu Grosbost. Antoine Valnet sera le quatrième arbitre. Enfin, Amaury Delerue et Yohann Rouinsard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Johan Hamel a arbitré 3 matches de Ligue 1 pour un total de 17 cartons jaunes distribués et 1 carton rouge.