Ligue 1 – PSG / Stade Rennais (J10) programmé le samedi 7 novembre à 21h

Sur son site internet, la Ligue 1 a dévoilé le programme de la 10ème journée de Championnat. Un week-end qui offrira un choc entre le PSG et le Stade Rennais, deux des trois clubs français présents en Ligue des champions. Cette rencontre entre Parisiens et Rennais aura lieu le samedi 7 novembre à 21 heures au Parc des Princes. Un match qui sera diffusé sur la chaîne Téléfoot et Canal Plus. Le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne (dimanche à 21h) clôturera cette 10ème journée de Championnat.

Programme de la 10e journée de Ligue 1