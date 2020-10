Ligue des champions – La liste de Manchester United et Leipzig

Après la trêve internationale, la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021 débutera. Présent dans le groupe H de C1 en compagnie de Manchester United, le RB Leipzig et l’Istanbul Basaksehir, le PSG affrontera les Red Devils le 20 octobre prochain (au Parc des Princes) pour son premier match de poule. En plus du club de la capitale, l’UEFA a également dévoilé les listes des adversaires des Rouge et Bleu. Des listes dans lesquelles figurent certains anciens du PSG à l’image d’Edinson Cavani (Manchester United) et Christopher Nkunku (RB Leipzig). Du côté de Manchester United, Sergio Romero, Marcos Rojo et Phil Jones sont les grands absents. La liste d’Istanbul Basaksehir n’a toujours pas été dévoilée par le site officiel de l’UEFA.

Liste Manchester United

Gardiens : De Gea, Grant, Henderson

: De Gea, Grant, Henderson Défenseurs : Lindelöf, Bailly, Maguire, Shaw, Fosu-Mensah, Telles, Can-Bissaka, Tuanzebe

: Lindelöf, Bailly, Maguire, Shaw, Fosu-Mensah, Telles, Can-Bissaka, Tuanzebe Milieux : Pogba, Mata, Lingard, Fred, Fernandes, James, Pellistri, Matić, Van de Beek, McTominay

: Pogba, Mata, Lingard, Fred, Fernandes, James, Pellistri, Matić, Van de Beek, McTominay Attaquants : Cavani, Martial, Rashford, Ighalo

RB Leipzig

Gardiens : Gulácsi, Tschauner, Martinez

: Gulácsi, Tschauner, Martinez Défenseurs : Angeliño, Orban, Upamecano, Konaté, Klostermann, Mukiele, Halstenberg, Henrichs

: Angeliño, Orban, Upamecano, Konaté, Klostermann, Mukiele, Halstenberg, Henrichs Milieux : Haidara, Adams, Nkunku, Samardzić, Laimer, Kampl

: Haidara, Adams, Nkunku, Samardzić, Laimer, Kampl Attaquants : Sabitzer, Poulsen, Forsberg, Hwang, Sørloth, Kluivert, Olmo, Borkowski

: Sabitzer, Poulsen, Forsberg, Hwang, Sørloth, Kluivert, Olmo, Borkowski Liste B : Schreiber, Martel, Voss, Hartmann

Le calendrier du PSG en Ligue des Champions :

Mardi 20 octobre 21h00 : Paris Saint-Germain – Manchester United

Mercredi 28 octobre 18h55 : Istanbul Basaksehir – Paris Saint-Germain

Mercredi 4 novembre 21h00 : Leipzig – Paris Saint-Germain

Mardi 24 novembre 21h00 : Paris Saint-Germain – Leipzig

Mercredi 2 décembre 21h00 : Manchester United – Paris Saint-Germain

Mardi 8 décembre 21h00 : Paris Saint-Germain – Istanbul Basaksehir