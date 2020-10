Live – Conférence de presse de Tuchel et Kimpembe à 17h45

Demain soir (à 18h55 heure française sur RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG affrontera l’Istanbul Başakşehir (au Fatih Terim Stadium) dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un match déjà décisif pour les Parisiens après leur défaite face à Manchester United (1-2). Et à la veille de la rencontre face au club turc, Thomas Tuchel et Presnel Kimpembe se présentent en conférence de presse à partir de 17h45. Un point presse à suivre ici en live.