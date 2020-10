Live – La fin du mercato 2020 et l’avancée du dossier Rafinha

On touche au but ! Dès ce soir minuit, le mercato estival 2020 fermera ses portes un peu partout en Europe. Le Paris Saint-Germain a d’ailleurs annoncé deux nouvelles recrues dans la dernière ligne droite de cette fenêtre des transferts. En effet, Moise Kean et Danilo Pereira ont débarqué ces dernières heures dans la capitale française. Ils viennent s’ajouter aux arrivées d’Alessandro Florenzi (prêt) et Alexandre Letellier (libre), pour les nouveaux visages, mais aux options d’achat levées pour Mauro Icardi (50 M€) et Sergio Rico (8M€) !

Pour cette soirée de fin de mercato, Canal Supporters vous propose de suivre en direct les dernières information et officiels !

22h30 : Petite parenthèse dans tout ce tourbillon Rafinha, l’OGC Nice pourrait réaliser la belle opération de cette fin de mercato. Selon de multiples sources, les Aiglons pourraient accueillir le milieu lyonnais Jeff Reine-Adélaïde en prêt. Dossier à suivre de près.

22h27 : Selon Bruno Salomon, la réalisation du dossier Rafinha tiendrait “du miracle” selon une source interne au PSG. Le journaliste confirme que ce serait un transfert gratuit avec bonus et pourcentages à la revente.

22h22 : Tout est désormais une “question de temps” pour le journaliste Loic Tanzi. Rafinha doit signer les papiers et passer sa visite médicale avant minuit… Confirmation d’une course contre la montre !

22h12 : Alors qu’en Espagne on annonce une arrivée imminente de Rafinha au PSG, on reste plus prudent côté français. En effet le journaliste Mohammed Bouhafsi a tweeté que le PSG “espérait trouver un accord avec le Barça” pour un “prêt gratuit avec bonus”. Ce dernier a rajouté qu’il fallait que le Brésilien “arrive et signe les documents” pour que le transfert se fasse.

Le journaliste de Telefoot, Simone Rovera, avance que les négociations sont avancées et c’est désormais une course contre la montre pour obtenir la signature du milieu de terrain.

Enfin le journaliste Marcelo Bechler confirme l’arrivée de Rafinha et les informations espagnoles.

21h50 : Le journaliste pour le média Esports Rac1, Gerard Romero, a tweeté que Rafinha serait “à un pas” de rejoindre le Paris Saint-Germain sans donner davantage de détail sur cette transaction…

21h45 : Selon El Mundo Deportivo, Ousmane Dembele ne sera pas transféré du FC Barcelone et Memphis Depay ne débarquera pas en Catalogne.

Le journaliste et suiveur du club barcelonais Fernando Polo annonce de son côté que Rafinha rejoindra le PSG. Reste à voir si une source plus fiable confirme cette information…

21h : Le père de Moise Kean assure que son fils veut s’imposer au PSG cette saison ! “Je vous le dis : Moise est très motivé et veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari.“

20h45 : Alors que Luis Suarez était poussé vers la sortie au FC Barcelone, Thomas Tuchel avait fait de l’Uruguayen sa priorité.

20h30 : Michaël Cuissance s’engage à l’OM !

20h15 : José Maria Callejon file à la Fiorentina ! En fin de contrat avec Naples, l’Espagnol reste en Serie A.

20h00 : Le PSG négocie avec le Barça pour Rafinha ! Pas rassasié, le club de la capitale veut tenter un dernier coup sur ce mercato.

19h45 : L’OL se fait prêter Mattia De Sciglio ! Annoncé avec insistance au PSgG il y a plusieurs mercato, l’Italien a finalement rejoint Lyon sous la forme d’un prêt.

19h30 : Maxime Lopez quitte l’OM. Le milieu de terrain s’est engagé du côté de Sassuolo en Serie A.

19h15 : La Juventus frappe fort avec la signature de la jeune pépite de la Fiorentina, Fédérico Chiesa !

19h : Piste de longue date du Paris Saint-Germain, Alex Telles s’est finalement engagé avec Manchester United !