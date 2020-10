Live – La séance d’entraînement du PSG à partir de 17h30

Demain soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG accueille – au Parc des Princes – Manchester United pour le premier match de l’édition 2020-2021 de la Ligue des champions. Comme annoncé par Thomas Tuchel en conférence de presse, Mauro Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Juan Bernat seront absents pour cette rencontre. Concernant le capitaine du PSG, Marquinhos, et Julian Draxler, la dernière séance d’entraînement sera déterminante concernant leur participation ou non à cette première rencontre européenne. Les quinze premières minutes de la séance d’entraînement de veille de match est à suivre ici en live à partir de 17h30.