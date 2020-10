Ce mercredi soir (18h55 heure française sur RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG défiera l’Istanbul Başakşehir dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des champions. Après la conférence de presse de Thomas Tuchel, les Parisiens s’entraînent au Stade Fatih Terim. Les quinze premières minutes de l’entraînement seront à suivre en live ici. Pour rappel, Juan Bernat, Julian Draxler, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont forfaits pour cette rencontre pour cause de blessures.