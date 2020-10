Lizarazu : “Le PSG est amusant, il se met presque volontairement en difficulté”

Ce n’était qu’un petit PSG-Dijon de la huitième journée de Ligue 1 Uber Eats dans un Parc des Princes à huis clos. Et pourtant Thomas Tuchel est parvenu à en faire un sujet de débat. Comment ? En inversant les postes de deux éléments sans que cela soit la nécessité du moment. Bixente Lizarazu observe tout cela et constate à minima le manque de bon sens chez l’entraîneur du PSG. C’était ce matin dans l’émission Téléfoot.

“Le PSG a recruté Danilo Pereira pour occuper le poste qui manque tant depuis que Thiago Motta est parti. Et là Tuchel remet Marquinhos en milieu défensif. C’est très amusant en fait, le PSG est amusant, il se met presque volontairement en difficulté. Pour moi, le football de haut niveau est un sport de spécialistes, pour moi Marquinhos est un des meilleurs défenseurs au monde, et c’est en défense centrale qu’il doit jouer avec Kimpembe. Danilo est une très bonne sentinelle, il faut le mettre en position de sentinelle. Le PSG fait beaucoup trop d’essais. Il n’y en a pas besoin. On a besoin d’une équipe qui soit faite de spécialistes à leur poste pour être performant en Ligue des champions. Contre Dijon, Neymar peut jouer libéro, Navas peut jouer avant-centre, le PSG peut gagner le match sans manquer de respect au DFCO. Mais en Ligue des champions chacun doit être à son poste. C’est ce que je trouve curieux avec le PSG et avec ces changements”.