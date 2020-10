Lizarazu : “Tuchel dit tout simplement la vérité”

La relation tendue entre Thomas Tuchel et Leonardo est au centre des débats depuis la victoire du PSG face à Angers (6-1). Après les critiques de l’entraîneur parisien sur le mercato, le directeur sportif des Rouge et Bleu s’était présenté devant les médias afin d’exprimer son mécontentement suite au discours tenu par le coach. “Celui qui n’est pas content, on doit le régler en interne. Si Tuchel décide de rester, il doit respecter la direction sportive.” Des différends entre les deux hommes qui animent les débats au sein des médias français. Dans l’émission Téléfoot, Bixente Lizararu estime que Thomas Tuchel “a dit les vérités.”

“Tuchel dit tout simplement la vérité. Et les vérités sont bonnes à dire. Le PSG a perdu des joueurs qu’ils n’ont pas remplacé. Ils ont perdu Thiago Silva et ils ne l’ont pas remplacé. Ils ont besoin d’un milieu défensif de très haut niveau, ils ne l’ont pas. Et même je dirais un ou deux milieux de terrain de très haut niveau pour renforcer cette équipe de Paris. Et ils ont perdu Cavani qui pour moi est un vrai sujet, a déclaré Bixente Lizarazu dans l’émission dominicale. Tuchel a dit les vérités mais je pense que le problème se situe au niveau de l’égo. Leonardo en a beaucoup et on sait très bien que la relation entre Leonardo et Thomas Tuchel est mauvaise. Leonardo ne l’a pas choisi et Tuchel montre une certaine liberté. Il est à un an de la fin de son contrat (juin 2021, ndlr) et il préfère dire les choses avant plutôt que de se retrouver dans une situation où de toute façon il sera sorti par Leonardo quoiqu’il arrive.”