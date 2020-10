Louakima : “Le PSG, c’est chez moi, un peu comme une deuxième famille”

Corentin Louakima a décidé de quitter le PSG cet été pour aller signer son premier contrat professionnel avec l’AS Roma. L’arrière droit (17 ans) – qui va dans un premier temps jouer avec les U18 romains – a d’ailleurs fait savoir après son départ que le PSG ne l’avait pas bloqué dans son choix. Louakima assure que le PSG est toujours sa famille mais que le temps de jeu était la priorité pour lui. “Le PSG, c’est chez moi, un peu comme une deuxième famille. Mais il fallait voir où j’allais le plus jouer, gagner le plus de temps de jeu et reprendre du rythme. C’était un choix difficile pour moi de partir“, assure Corentin Louakima dans une interview accordée au Parisien. “Mais pour réussir ses rêves et ses objectifs, il faut savoir avancer. Je souhaite garder que les bons souvenirs de mon passage au PSG. […] Le PSG a compris la situation et m’a laissé partir.“