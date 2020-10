Lucas : “J’ai toujours beaucoup de sentiments avec le PSG”

Lucas a quitté le PSG en janvier 2018 après cinq ans sous le maillot Rouge & Bleu (229 matches, 46 buts) mais l’actuel joueur de Tottenham a gardé des liens forts avec plusieurs de ses anciens coéquipiers comme Marquinhos ou Neymar. Dans un entretien accordé au Parisien, Lucas Moura a évoqué l’actualité de ses compatriotes.

Marquinhos

“C’est un grand, grand défenseur. C’est aussi une grande personne, un leader dans le vestiaire, qui impose son respect. C’est un mec magnifique, c’est mon frère, hein ! Il mérite ce statut de capitaine et je suis très content pour lui. Une finale de Ligue des Champions chacun ? Je suis content d’être arrivé en finale avec Tottenham. Je le suis aussi pour Paris et mes amis. Il y a encore du temps pour gagner cette compétition. Le plus important est d’y croire et de donner le meilleur.“

Neymar

“Il progresse chaque saison, oui. C’est un joueur impressionnant. Il a débuté sa carrière presque au sommet mais il continue à réaliser des grandes choses. C’est un top joueur. Paris est très chanceux d’avoir Neymar. C’est sûr qu’il aidera encore cette saison, qu‘il a envie de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Il n’y a rien de plus à dire.“

Un PSG / Tottenham rapidement ?

“Ce sera difficile rapidement… Mais ça me ferait plaisir de revoir mes anciens coéquipiers, mes amis, retrouver le Parc des Princes un jour. J’ai toujours beaucoup de sentiments avec le PSG.“