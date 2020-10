L’UEFA a dévoilé la liste B du PSG pour la Champions League

Il y a une semaine, le PSG dévoilait sa liste de 24 joueurs pour disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Une liste dans laquelle ne figure pas Juan Bernat – gravement blessé – qui ne pourra pas postuler pour jouer lors de cette première partie de la saison européenne. Et comme c’est de coutume, les Rouge & Bleu peuvent inscrire une deuxième liste (la liste B) qui peut intégrer un nombre illimité de jeunes joueurs formés au club. L’UEFA explique que les joueurs dans cette liste doivent être “nés après le 1er janvier 1998, et qui ont été qualifiés pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans depuis l’âge de 15 ans révolus“. La liste B du PSG comporte donc trois joueurs. Timothée Pembélé, Bandiougou Fadiga et Kays Ruiz-Atil. Pour rappel, cette liste peut-être modifié jusqu’à 24 heures avant un match de C1.