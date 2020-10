L’UEFA catégoriquement défavorable au projet de Superligue européenne

Inévitable d’un point de vue économique pour certains, destructeur d’un point de vue footballistique pour d’autres, le projet de Superligue Européenne est un vieux serpent de mer qui déambule depuis un bon petit moment dans l’esprit des acteurs et des observateurs du football européen. Ce mardi, alors qu’il se trouvait devant la presse suite à sa démission du poste de président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a lâché un pavé dans la mare en affirmant que le Barça avait donné son aval pour rejoindre une Superligue Européenne en préparation. Face à ces propos accueillis comme un petit tremblement de terre, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA interrogé par l’AFP, a tenu à remettre l’église au milieu du village. Le décideur de l’instance européenne a, en effet, tenu à afficher sa farouche opposition à un projet de ligue fermée qui irait à l’encontre de l’équité sportive. Avec un argument principal à l’appui, ce format, qui piperait les dés en faveur des cadors du vieux continent, rendrait une telle compétition “inévitablement ennuyeuse” : “Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non-négociables. C’est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde“, a indiqué l’UEFA.