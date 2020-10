Madar : "Mbappé me déçoit un peu au niveau du comportement"

Une défaite qui fait beaucoup réagir. Hier soir, en ouverture de cette nouvelle campagne de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester United (2-1). Et c’est notamment en attaque que les Parisiens ont pêché. Neymar n’était pas dans un grand soir, tout comme Kylian Mbappé. Mickaël Madar pointe d’ailleurs l’attitude du Français qui ne s’inscrit pas dans le collectif selon l’ancien joueur du PSG.

“Depuis quelque temps, il me déçoit un peu au niveau du comportement, des efforts à fournir et de son jeu que j’ai toujours apprécié, fait de vitesse, de profondeur et d’élimination, constate Mickaël Madar dans les colonnes du Parisien. Il déjoue, il fait les choses à l’envers en essayant de faire du Neymar. Ce n’est pas son truc de mettre la semelle sur le ballon, de décrocher et d’éliminer trois ou quatre mecs. C’est ce qui me gêne le plus.“