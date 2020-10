Mahrez : “Paris c’est ma ville, donc on ne sait jamais”

Joueur majeur de Manchester City depuis 2018, Riyad Mahrez (29 ans) a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Alors qu’il était supporter de l’Olympique de Marseille, son coéquipier chez les Citizens, Benjamin Mendy, lui a demandé s’il pourrait rejoindre le club de la capitale française dans le futur. L’Algérien n’a pas fermé la porte à une arrivée à Paris, lui qui est né en région parisienne.

“C’est vrai que j’étais un supporter de Marseille quand j’étais petit. (…) Après, ce n’est pas d’actualité, parce que je suis encore sous contrat à Manchester, et je suis bien, mais Paris c’est ma ville, j’ai grandi à Paris, je suis né à Paris, donc on ne sait jamais, a confié Mahrez dans un entretien accordé au Canal Football Club. J’aurais pu aller jouer à Marseille et je peux encore aller jouer à Marseille. On ne sait jamais dans la vie. Il ne faut fermer aucune porte.” Une réponse plutôt franche de la part de Riyad Mahrez.