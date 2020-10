Manchester surclasse Leipzig (5-0), Le Barça s’impose contre la Juventus

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se clôturait ce soir avec huit matches, dont l’importante victoire du PSG sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir (0-2). Dans l’autre match du groupe, Manchester United a confirmé sa victoire au Parc des Princes en surclassant le RB Leipzig (5-0) grâce à des buts de Greenwood (21e) et Rashford (75e, 78e, 92e) et Martial (87e, sur penalty). Avec cette victoire, Manchester confirme sa place de leader avec trois points d’avance sur son adversaire et le PSG. Dans le choc de cette deuxième journée, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse de la Juventus Turin (0-2) – sans Cristiano Ronaldo – grâce à des buts de Dembélé (16e) et Messi (91e, sur penalty). Dans ce match, Alvaro Morata s’est vu refuser trois buts après intervention de la VAR ! Dans l’autre match du groupe, Le Dynamo Kiev et Ferencvaros se sont neutralisés (2-2). Après son nul contre Krasnodar, Rennes s’est incliné face au FC Séville après avoir encaissé un but de De Jong (55e). Dans l’autre match de la poule, Chelsea a surclassé Krasnodar (0-4). Enfin, le Borussia Dortmund s’est imposé face à au Zénith (2-0) grâce à des buts de Sancho et Haaland alors que la Lazio et Bruges se sont quittés sur un match nul (1-1).