Maracineanu confirme la continuité du sport professionnel pendant le confinement

C’est confirmé, le sport professionnel pourra continuer pendant le confinement à venir. Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, l’a confirmé devant l’Assemblée nationale cette nuit lors de l’examen du budget des Sports. “Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement mais aussi humainement. C’est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd’hui assurée”, a déclaré la ministre devant la représentation nationale. “Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s’entraîner. Et ils pourront aussi continuer à faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés.” Le PSG pourra donc continuer de s’entraîner et de jouer à huis clos pendant les semaines (à minima jusqu’au 1er décembre) voire mois à venir de reconfinement. Il faudra attendre bien longtemps avant de revoir un spectateur au Parc des Princes. Mais bien évidemment, les priorités sont ailleurs.