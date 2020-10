Maradona : “Mbappé, c’est un joueur fantastique, mais ça reste un gamin”

Diego Armando Maradona est une légende du football mondial et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport. Pour ses 60 ans, France Football lui a consacré un numéro spécial. Dans ce dernier, El Pibe de Oro a été questionné sur Kylian Mbappé, l’un des futurs meilleurs joueurs du monde. Maradona estime que le numéro 7 parisien est un joueur fantastique mais qu’il est encore jeune.

“C’est un joueur fantastique, mais ça reste un gamin. Il faut qu’il joue des matches et encore des matches, qu’il dispute plein de compétitions pour continuer de grandir. Il doit surtout faire attention aux défenseurs qui peuvent lui massacrer la cheville. J’en sais quelque chose…Mais je dois admettre qu’il va vraiment très vite, et qu’il a un toucher de balle particulier.”

Kylian Mbappé qui s’est montré élogieux envers Diego Maradona. “Que l’on soit en 1990, en 2020 ou en 2050, Maradona restera une marque indélébile. C’est forcément l’empreinte des très grandes que de pouvoir traverser les époques, s’enthousiasme l’attaquant parisien pour France Football. Les très bons, on en parle pendant une génération ou deux. Maradona, et quelques autres, ce sera pour toute l’histoire du foot, tellement il a laissé de traces dans le jeu et la tête des gens.“