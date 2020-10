Marca assure que le PSG s’intéresse toujours à Vinicius

Vinicius est l’un des jeunes joueurs (20 ans) les plus prometteurs du football brésilien. Joueur du Real Madrid, il commence à s’implanter comme un joueur important du onze de Zinedine Zidane. Grâce à ses bonnes performances, l’ancien joueur de Flamengo attire les convoitises. Ce dimanche, Marca a réalisé un article sur les jeunes joueurs prometteurs de la Maison Blanche. Et donc parmi eux, Vinicius Junior. Selon le quotidien madrilène, Leonardo demanderait très régulièrement des nouvelles de Vinicius. Il aimerait voir son compatriote – encore sous contrat jusqu’en juin 2025 – rejoindre le PSG et pourquoi pas dès l’été prochain.