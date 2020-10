Marquinhos buteur, Neymar double passeur avec le Brésil

Cette nuit le Brésil a débuté les éliminatoires de la zone Amsud pour la Coupe du monde 2022 de la meilleure des manières, en étrillant la Bolivie (5-0) au Neo Química Arena de São Paulo. Gêné les jours précédents au bas de son dos, Neymar était bien sur le terrain. Et il a joué tout le match. Tout comme son partenaire au PSG, Marquinhos, qui s’est offert le luxe de marquer le premier but de la rencontre d’une tête décroisée à la 16e minute. Double passeur, Neymar n’a pas inscrit le 62e but sous le maillot du Brésil qui le mettrait au niveau de Ronaldo en tant que deuxième meilleur buteur en match officiel. Le Brésil sera de nouveau sur le terrain mardi prochain, face au Pérou, à Lima (mercredi 2h00 en France). “Nous sommes heureux de cette performance. Nous avions envie de porter ce maillot, d’aller sur le terrain et de faire ce que nous aimons. Tous les détails sont importants pour que nous grandissions en tant qu’équipe. Le chemin est long jusqu’à la Coupe du monde, il faut gagner en force et tout commence à partir d’ici”, a déclaré Marquinhos après la rencontre.

XI de départ du Brésil : Weverton – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi – Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho – Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Neymar.