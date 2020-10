Marquinhos : “Ce n’était pas notre meilleur match mais c’est bien de gagner”

De retour de blessure ce soir et titulaire au milieu de terrain, Marquinhos a avoué que son équipe n’avait pas fait le meilleur match de sa saison mais que l’important était de renouer avec le succès.

“On a essayé de mettre plus d’engagement, du rythme avec le pressing et le contre pressing. Ce sont des petites choses qui nous, ont manqué en Ligue des Champions. Il fallait retrouver ça. On a essayé d’en mettre le maximum. Il y avait des joueurs qui revenaient, comme Draxler et moi”, a expliqué Marquinhos au micro de Canal +. “Ce n’était pas notre meilleur match mais je pense que par rapport aux circonstances, c’est bien de gagner à la maison et de retrouver la confiance, le rythme de jeu. Le plus important était de retrouver la victoire surtout à la maison. A la maison il faut gagner. […] On va enchaîner les matches. […] C’est la meilleure manière de préparer le match de mercredi.” Marquinhos qui explique que Thomas Tuchel avait préparé sa titularisation au milieu de terrain et celle de Danilo Pereira en défense centrale durant la semaine et que c’était “des choix de coach. Nous, on est là pour servir l’équipe, le club. Même si ce ne sont pas nos postes de prédilection.“