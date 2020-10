Marquinhos et Danilo Pereira titulaires contre Manchester (LP/ RMC Sport)

Demain soir (21 heures, Téléfoot / RMC Sport 1), le PSG affronte Manchester United pour son retour en Ligue des Champions. Une rencontre que pourraient débuter Marquinhos et Danilo Pereira selon les informations du Parisien. Lors de sa mise en place tactique, Thomas Tuchel a placé son équipe en 4-3-3. L’international portugais connaîtra donc à priori sa première sous le maillot parisien demain. Marquinhos – revenu blessé de la trêve internationale – effectuera lui aussi son retour, il sera associé à Presnel Kimpembe en défense centrale. Le quotidien francilien explique que Thomas Tuchel hésite sur le joueur qui jouera à gauche, Layvin Kurzawa ou Mitchell Bakker. Au milieu de terrain, Ander Herrera devrait être préféré à Rafinha. Il sera accompagné de Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Le trio d’attaque sera composé de Neymar, Kylian Mbappé et d’Angel Di Maria.

Le XI probable du PSG selon le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa (ou Bakker) – Gueye, Pereira, Gueye – Di Maria, Mbappé, Neymar