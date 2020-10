Marquinhos joueur qui a pris le plus de valeur en 6 mois (Transfermarkt)

Marquinhos est l’un des piliers de l’effectif du PSG. Avec le départ de Thiago Silva, le défenseur central brésilien (26 ans) est même devenu le capitaine des Rouge & Bleu. Marquinhos qui est d’ailleurs le joueur qui a pris le plus de valeur en six mois avec un bon de 18 millions d’euros, soit 70 millions d’euros selon le spécialiste en la matière, Transfermarkt. Neymar et Kylian Mbappé restent toujours les deux joueurs à la valeur marchande les plus élevées en Ligue 1 avec 180 millions d’euros pour le Français et 128 millions d’euros pour le Brésilien. Marquinhos complète donc ce podium (70 millions d’euros). Un top 5 dominé par le PSG puisque Marco Verratti est estimé à 60 millions d’euros et Mauro Icardi 55, en baisse de cinq millions sur les six derniers mois. Titulaire indiscutable depuis le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe est évalué à 35 millions d’euros.

Le Top 10 des valeurs marchandes de Ligue 1 selon Transfermarkt