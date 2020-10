Marquinhos : “Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière”

Nouveau capitaine du PSG, Marquinhos a pris une place importante dans l’effectif du PSG depuis son arrivée en 2013. Le défenseur de 26 ans est devenu un élément indispensable dans le groupe de Thomas Tuchel. Présent actuellement avec la sélection du Brésil lors de cette trêve internationale, le numéro 5 parisien s’est exprimé sur son compatriote Neymar Jr en conférence de presse. Il a notamment souligné la forme actuelle du meneur de jeu des Rouge et Bleu,

“Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de Ligue des champions. Et dans les premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le même niveau qu’il a eu durant la Ligue des champions, et c’est très important. C’est très important qu’il soit heureux, il grandit et évolue. Ça me rend très heureux de le voir comme ça, a déclaré Marquinhos, dans des propos traduits par beIN SPORTS. Venir en équipe nationale augmente sa motivation, parce que c’est un joueur très ambitieux qui veut marquer et atteindre ses objectifs, il veut toujours gagner et jouer. C’est très bien de l’avoir en tant que partenaire en équipe nationale comme en club.”

Lors de ce rassemblement, Marquinhos a retrouvé son désormais ex-coéquipier du PSG, Thiago Silva. L’international brésilien s’est exprimé sur sa complicité avec l’ancien capitaine parisien. “Avec Thiago Silva, ça fait des années qu’on joue ensemble. On sait toujours ce que l’autre va faire sur le terrain. Malheureusement aujourd’hui, on a dû suivre des chemins différents en club. On travaille très bien ensemble, on met notre expérience et notre bagage en commun au service de l’équipe. Je pense que c’est bien pour lui d’être allé dans un nouveau club, et que ça ne va pas gêner notre entente. Cette expérience ensemble va nous servir encore longtemps.”