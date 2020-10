Marquinhos se blesse, Neymar s’offre un triplé historique

Mauvaise soirée pour le défenseur du PSG en sélection. La rencontre à Lima a duré onze minutes seulement pour Marquinhos. Le temps de sortir sur blessure (remplacé par Rodrigo Caio) après avoir été impliqué dans l’ouverture du score péruvienne (victoire 4-2 du Brésil) à cause d’un ballon mal repoussé dans l’axe. Une source à la CBF, la fédération brésilienne, a indiqué à l’AFP que Marquinhos avait ressenti “des douleurs à la cuisse gauche” après un choc. Une bien mauvaise nouvelle alors que Marquinhos doit/devait jouer contre Manchester United mardi prochain. La soirée a été meilleure pour Neymar, qui s’est offert un triplé (deux buts sur penalty dans le lot) et a ainsi dépassé Ronaldo dans le classement des buteurs pour la sélection brésilienne. La star du PSG compte 64 buts en auriverde. Il ne reste plus que Pelé devant avec 77 buts marqués. Avec six points, le même total que l’Argentine, le Brésil est en tête des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 grâce à une meilleure différence de buts.

Weverton – Danilo, Marquinhos (Rodrigo Caio 12e), Thiago Silva, Renan Lodi (Alex Telles 69e) – Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho (Everton Ribeiro 69e) – Richarlison, Roberto Firmino (Everton Cebolinha 69e), Neymar. Buts – Carillo (5e) et Tapia (58e) pour le Pérou, Neymar (28e sp, 83e sp et 93e) et Richarlison (64e) pour le Brésil.