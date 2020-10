Mauro Icardi répond aux critiques à son égard et sur son jeu

Actuellement blessé, Mauro Icardi est sur le point de retrouver les terrains avec le PSG. Après un début de saison tonitruant l’année dernière, l’attaquant parisien a un peu perdu la confiance et a même débuté plusieurs matches importants sur le banc. Dans un entretien accordé à DAZN, Mauro Icardi est revenu sur les critiques à son égard et sur son jeu.

“En Italie, j’ai été beaucoup critiqué parce qu’on me reprochait de toucher très peu de fois le ballon. Mais pour être honnête, mon jeu a toujours été comme ça : rester dans l’ombre pour ensuite jaillir au bon moment. Aujourd’hui, avec la qualité de mes coéquipiers, qui ont souvent la possession du ballon, je pense que je me dois d’être toujours prêt dans la surface pour être à l’affût au moment venu. En Italie, le jeu est très tactique et c’est à peu près la même chose en Ligue 1. Les équipes jouent souvent derrière et c’est difficile de marquer. Il faut donc trouver le bon moment pour marquer, assure Icardi dans des propos relayés par Foot Mercato. avant de comparer le niveau de la Ligue 1 et la Serie A. “Ce sont deux championnats très différents. En France, c’est quand même un peu moins tactique. Évidemment, nous sommes le PSG et les adversaires nous attendent, mais de manière générale, il n’y a pas beaucoup d’espaces pour jouer. C’est quelque chose que j’ai vécu en Italie. À l’Inter, nous étions dans la même situation, donc j’étais déjà habitué.“