Mbappé : “Bizarre de jouer contre Cavani ? Non, il ne fait plus partie des nôtres”

Parti libre de tout contrat du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a décidé de parapher son nouveau bail du côté de Manchester United. Hasard ou coïncidence, l’attaquant Uruguayen retrouvera ses anciens partenaires lors de son tout premier match sous ses nouvelles couleurs. En effet, ce mardi, coup d’envoi à 21h en direct sur Téléfoot et RMC Sport 1, le PSG reçoit Man U pour ce qui représente la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Un retour évoqué ce dimanche matin dans l’émission Téléfoot. Et si Edinson Cavani se dit heureux de jouer le PSG aussi rapidement, Kylian Mbappé, lui aussi interrogé par l’émission dominicale, ne fait pas dans les sentiments : “Bizarre de jouer contre Cavani ? Pas du tout, il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur, mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre“, a déclaré Mbappé.