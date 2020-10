Kylian Mbappé est le Bleu préféré des Français

Plus haut qu’Antoine Griezmann (44%), Hugo Lloris (30%), Olivier Giroud (24%), N’Golo Kanté (19%) ou Paul Pogba (17%). C’est bien Kylian Mbappé qui est le joueur de l’équipe de France préféré des Français (52%). C’est ce qu’affirme un sondage* réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. Les personnes interrogées étaient invitées à donner leurs trois Bleus préférés et c’est le jeune attaquant du PSG qui a triomphé en cumul. Il s’agira ce soir contre le Portugal de développer encore cette affection. Même si selon cette même consultation 24% des Français seulement s’intéressent à la Ligue des nations qui occupe actuellement l’équipe de France de football.

*L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 356 amateurs de football.