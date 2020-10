Mbappé et Kimpembe appelés avec l’Équipe de France

À partir de la semaine prochaine, la deuxième trêve internationale de la saison 2020-2021 aura lieu. Une période qui concernera certains joueurs du PSG. Ce jeudi, le sélectionneur de l’Équipe de France – Didier Deschamps – a dévoilé sa liste des 24 joueurs pour les trois rencontres face à l’Ukraine (mercredi 7 octobre, match amical), le Portugal (dimanche 11 octobre, Ligue des Nations) et la Croatie (mercredi 14 octobre, Ligue des Nations). Et sans surprise, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont été sélectionnés pour ces matches internationaux. Les anciens du PSG, Mike Maignan (LOSC), Lucas Digne (Everton), Adrien Rabiot (Juventus Turin) et Kingsley Coman (FC Bayern Munich) font également partie de cette liste.

La liste des 24 Bleus

Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan

: Lloris, Mandanda, Maignan Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe , Lenglet, Pavard, Upamecano, Varane

: Digne, Dubois, Hernandez, , Lenglet, Pavard, Upamecano, Varane Milieux : Camavinga, Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Tolisso

: Camavinga, Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Tolisso Attaquants : Aouar, Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé

Programme de l’Équipe de France