Mbappé et l’AS Bondy au coeur d’une prochaine série Netflix (France Bleu)

On le sait, depuis quelques années le Paris Saint-Germain est devenu un des clubs les plus populaires au monde. Les arivées de Neymar Jr et de Kylian Mbappé à l’été 2017 pour près de 400 millions d’euros ont permis au club de la capitale de prendre une dimension internationale. Le numéro 7 parisien est devenu depuis champion du Monde avec les Bleus et est désormais une superstar du football.

Il n’en fallait pas plus à la plateforme de vidéo Netflix pour s’intéresser au joueur mais aussi et surtout au club de son enfance, l’AS Bondy. Comme le révèle France Bleu Paris, le tournage au sein de l’ASB en mode “inside” s’est terminé cet été et la série devrait voir le jour en 2021. Un entraineur de l’équipe de Seine-Saint-Denis a indiqué à la radio que Mbappé “devrait faire une apparition” dans ce documentaire sur plusieurs épisodes.