Mbappé : “J’aimerais vous revoir au stade, vous me manquez beaucoup”

Cette année 2020 frappée par la pandémie de Covid est très singulière. Kylian Mbappé, positif au coronavirus il y a quelques semaines, a utilisé Instagram pour faire passer un message de sensibilisation, particulièrement aux jeunes. En outre, l’attaquant du PSG a glissé que les supporters lui manquaient. Mille personnes seront ce soir au Parc des Princes pour la réception d’Angers.

“Je sais que tout le monde aimerait reprendre sa vie. Moi le premier. J’aimerais vous revoir au stade, vous me manquez beaucoup. Mais j’ai envie de parler surtout aux jeunes. Prenez soin de vous, de vos parents, de vos proches. C’est vraiment important, ils en ont besoin. Et pour ça il faut respecter les gestes barrières, parce qu’on peut être positif sans le savoir. c’était mon cas, on est susceptible de le donner à beaucoup de personnes. Alors faites attention.”