Mbappé : “Je sais ce que je dois faire pour être au niveau de Messi et Ronaldo”

Comme chaque année, les fans de jeux de football de simulation attendent avec impatience la nouvelle formule du jeu FIFA. Pour la version 21, le PSG a été mis à l’honneur puisque c’est Kylian Mbappé qui est sur la jaquette de la simulation de football numéro 1. Rappelons que l’attaquant est le premier parisien présent en couverture depuis Guillaume Hoarau en 2010.

À l’occasion de la promotion du jeu, l’attaquant Rouge & Bleu a pu échanger avec le champion du monde 98 et d’Europe 2000 de football Thierry Henry et le champion de boxe Anthony Joshua. Au cours de cet échange, le jeune international est revenu sur son niveau d’exigence au quotidien mais aussi sur le chemin qui lui reste à parcourir avant d’atteindre le niveau des plus grands comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

“Parfois lorsque je reviens d’un face à face, je reviens avec trop de facilité, trop de confiance et après je ne suis pas concentré sur ce que je veux faire… Je suis trop confiant et je me dis, ‘oh je suis Kylian Mbappé, je peux marquer facilement’, mais ce n’est pas la bonne manière de réfléchir. Aujourd’hui je vois les meilleurs au monde, qui sont Messi et Ronaldo. Je suis vraiment bon et je suis vraiment content à ce stade de ma carrière, mais j’ai des étapes à passer avant d’être à leur niveau et je n’y suis pas encore. Je sais ce que je dois faire pour être à ce niveau-là et je dois progresser tous les jours !“