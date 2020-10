Mbappé : “Je suis dans cette phase où j’apprends à faire les bons choix”

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Istanbul Basaksehir pour le compte de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Après leur défaite lors du match d’ouverture à domicile contre Manchester United (1-2), les hommes de Thomas Tuchel vont vite devoir réagir. Dans un entretien accordé au site officiel parisien, Kylian Mbappé est revenu sur cette confrontation, avec une envie : apporter une réaction sur le terrain.

“Ce n’est pas la première fois qu’on perd le premier match de la phase de groupes. On sait comment réagir. Les matches s’enchaînent vite et on va essayer de gagner Istanbul pour faire honneur à ce maillot et au club. Tous les matches sont importants, mais quand vous jouez tous les deux ou trois jours, ça reste difficile, même si vous êtes le plus grand des compétiteurs.”

Dans un deuxième temps, Kylian Mbappé s’est penché plus précisément sur le contexte extrêmement particulier avec un exercice 2020-2021 qui a suivi de très près le précédent. S’il ne se plaint pas de cet enchaînement loin d’être simple à encaisser physiquement et surtout mentalement, il constate que cela apporte une difficulté supplémentaire : “La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation. Nous sommes revenus d’une finale fin août, puis nous sommes partis en sélection, d’autres joueurs ont eu le Covid. C’était particulier. C’est une année particulière à laquelle il faut s’adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60ème match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison. (…) Normalement, après la finale de la Ligue des Champions, tu gagnes, ou tu perds, mais après tu as des vacances, où une compétition en équipe nationale et ensuite des vacances. Mais quoi qu’il arrive, tu coupes avec le football, tu recharges les batteries pour être efficace et bien te préparer pour une nouvelle saison. Là, nous avons perdu la finale, et il a fallu rejouer tout de suite. Moi, j’aime jouer, j’aime ce sport, j’aime toujours être sur le terrain, donc tu ne me verras jamais me plaindre des matches. Mais dire que ce n’est pas évident à gérer, ce n’est pas une plainte, c’est un constat.“

Enfin, Kylian Mbappé a évoqué son rôle sur le terrain. En pleine bourre statistiquement parlant avec 6 réalisations et 4 passes décisives en seulement 5 petits matches de Ligue 1, l’international tricolore a bien conscience d’avoir des points à améliorer : “Je pense que je dois évoluer et j’en prends conscience chaque jour. Ce n’est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Il y a des matches où je n’ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu’il faut jouer avec les autres. Tu ne gagnes pas tout seul et ça, c’est le plus important dans un sport collectif. Ce n’est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste à être dans sa bulle. C’est un poste très spécial, et je sais qu’il est difficile de comprendre l’état d’esprit d’un attaquant. Mais je fais un travail sur moi-même, je sais que pour gagner un match il faut travailler tous ensemble, et savoir faire briller les autres aussi, c’est aussi important que de briller soi-même. Ça, c’est vraiment quelque chose que je suis en train d’apprendre. Je sais que ce n’est pas parfait, mais j’ai montré que j’étais capable de faire jouer les autres aussi, tout en conservant mon envie de marquer, parce que c’est aussi ça qui peut faire basculer des matches. Tout est une question de bon choix et je suis dans cette phase, où j’apprends encore à faire les bons choix. J’ai pas mal d’aspects sur lesquels je dois progresser et je suis sur la bonne voie, donc je suis content.”