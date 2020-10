Mbappé préservé à Nîmes ? (LP)

Après la trêve internationale, les joueurs du PSG vont rapidement se projeter sur la Ligue 1 et le déplacement à Nîmes dans le cadre de la 7e journée. Thomas Tuchel va devoir gérer le temps de jeu des uns et des autres. Titulaire et buteur face à la Croatie, hier soir (2-1), Kylian Mbappé a joué l’intégralité de cette rencontre. Cela pourrait-il avoir une incidence sur sa participation vendredi soir au Stade des Costières ?

Selon Le Parisien, c’est possible. L’attaquant parisien qui est revenu à Paris dans la nuit est attendu ce jeudi après-midi au centre d’entraînement du PSG. Le journal francilien indique qu’il sera difficile de voir Mbappé sur la pelouse dans le Gard, quarante-huit heures seulement après son match avec les Bleus.

En revanche, Presnel Kimpembe, qui n’a pas joué en Croatie, devrait être à la disposition de Thomas Tuchel face au NO. Une bonne nouvelle pour le coach allemand alors que Marquinhos est rentré blessé de sa sélection avec le Brésil. Kylian Mbappé postulera donc pour une place dans le onze de départ, mardi prochain, contre Manchester United en Ligue des champions.