Ménès a l’impression que Mbappé “s’ennuie” dans cette équipe de France

Noté unanimement 5/10 dans L’Equipe, Le Parisien et par Pierre Ménès dans son blog Canal Plus, Kylian Mbappé aura eu le mérite d’inscrire le but de la victoire pour l’équipe de France en Croatie (1-2). Mais guère plus. Le journaliste se demande si le jeune attaquant ne s’ennuie pas avec les Bleus version 2020.

“Une première mi-temps effroyable, pendant laquelle il a tout raté : ses dribbles, ses passes et un but tout fait. Je serais moins sévère sur la seconde période car il n’a jamais reçu le ballon. Et ceux qui disent que Mbappé ne fait pas d’appel mentent, ne regardent pas le match ou ont des idées préconçues parce que des appels, il en a fait. Mais il n’a jamais été servi”, commente Pierre Ménès. “Avec une copie aussi catastrophique, Mbappé réussit pourtant à marquer le but de la victoire. Le deuxième en trois matches de Ligue des Nations après celui face à la Suède en septembre. Maintenant, j’ai quand même l’impression qu’il s’ennuie à jouer dans cette équipe…”